Incendio questa mattina a Lavis: verso le 6.50 i vigili del fuoco del corpo del paese sono intervenuti in uno stabilimento industriale di via Fermi.

A bruciare, parte di un macchinario per il taglio laser: in pochi minuti i pompieri sono riusciti a far rientrare l'emergenza, anche grazie al fattivo ruolo della squadra interna di operai che è subito intervenuta secondo le procedure.

A Lavis oltre ai carabinieri del radiomobile di Trento è intervenuto anche il personale sanitario che ha trasferito al Santa Chiara di Trento uno dei dipendenti per accertamenti: le sue condizioni non sono gravi.