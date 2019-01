Serata da dimenticare quella di sabato per il gestore della trattoria Angi di Pergine.



Gigi Ferraro si trovava al Ciolda, in località Valcanover, per una serata tra amici quando sulla sua strada ha trovato un uomo piuttosto alterato che evidentemente aveva voglia di attaccare briga. «Mi ha versato la birra addosso per due volte - racconta Ferraro - poi mi stuzzicava in vario modo e quando gli ho detto di spostarsi la sua reazione è stata quella di colpirmi in un occhio con un pugno».



Una reazione decisamente violenta e imprevista che ha lasciato tutti sbigottiti. «È subito intervenuta la sicurezza e lo hanno buttato fuori dal locale. Io ho preferito non seguirlo perché non volevo che succedesse altro. Fortunatamente al Ciolda hanno un ottimo servizio di sicurezza e anche le ire della persona sono state subito placate» spiega Ferraro che ieri ha trascorso la sua giornata al pronto soccorso, prima a Borgo Valsugana poi a Trento per una visita oculistica.



«Inizialmente sentivo poco dolore ma poi con il passare dei minuti è aumentato tanto che la scorsa notte non sono riuscito a dormire dal male».



Ferraro è intenzionato oggi a presentare denuncia presso i carabinieri. «Non conosco la persona che mi ha colpito, non l’avevo mai vista prima ma presenterò querela almeno per ottenere il rimborso dei ticket che sto pagando per le visite. L’occhio è gonfio e rosso, spero non ci siano lesioni perché il pugno che mi è stato dato è stato proprio forte».



Secondo il racconto del gestore della trattoria Angi l’aggressore si trovava da solo nel locale ed era probabilmente alterato dall’alcol.