Aprono oggi le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di primo e secondo grado e della formazione professionale per l’anno scolastico 2019-2020. Bastano alcuni clic ed un po’ di pazienza (per i meno abili alla navigazione) per presentare la domanda, attraverso la procedura on line.

C’è tempo fino alle ore 20 del 31 gennaio e, in caso di difficoltà con il computer di casa, è sempre possibile rivolgersi alle segreterie delle scuole. Per gli studenti di terza media si apre il periodo degli «open day» degli istituti superiori, con la possibilità di conoscere le scuole, i programma, gli insegnanti.

La procedura telematica.

La domanda di iscrizione va presentata attraverso il portale www.servizionline.provincia.tn.it - area iscrizioni scolastiche, mediante Spid (il Sistema pubblico di identità digitale). In alternativa è ancora possibile utilizzare la tessera sanitaria (Carta provinciale dei servizi) abilitata. In caso di difficoltà nella compilazione dell’iscrizione e nell’invio telematico, ciascuna scuola - come si legge nell’allegato alla circolare della Provincia - «è tenuta a garantire supporto informativo ed organizzativo».

Pc a scuola e procedura cartacea.

Rimane la possibilità di recarsi presso la scuola per procedere con l’iscrizione: gli istituti mettono a disposizione una postazione telematica per la compilazione on line, con il supporto del personale di segreteria. Resta valida la procedura cartacea per la frequenza ai percorsi di istruzione per adulti e per gli studenti che hanno già affettuato una parte del percorso scolastico. Dalle 8 di stamattina è possibile presentare domanda di iscrizione.

Al momento dell’iscrizione viene presentata la possibilità di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta vale per l’intero ciclo di studi, ma è sempre possibile modificare la preferenza per l’anno scolastico successivo.

Open day alle superiori. Per gli studenti di terza media è arrivato il momento di decidere a quale scuola superiore iscriversi. Una scelta difficile, che i vari istituti cercano di agevolare con la programmazione di giornate «open day», per dare la possibilità ai ragazzi di entrare nelle aule e conoscere l’offerta didattica. Le giornate «open day» vengono in aiuto e sui siti delle scuole è possibile verificare il calendario.

Qualche data per il capoluogo: 11 gennaio alle 17 al liceo linguistico Scholl; 11 gennaio al liceo Da Vinci, presso l’aula magna alle 17; 12 gennaio al liceo Rosmini dalle 15 alle 18 (e sportelli informativi i giorni 15, 22, 29 gennaio dalle 16.30 alle 18.30); 18 gennaio al liceo classico Prati dalle 17 alle 19; 18 gennaio al liceo Galilei a partire dalle 17. All’istituto Martini di Mezzolombardo anche quest’anno l’iscrizione a tre degli otto indirizzi è subordinata al superamento di un test preselettivo che si svolgerà l’11 gennaio a partire dalle 14.