Oggi il Trentino ci ha regalato visioni davvero magnifiche: anche se le montagne sono brulle, secche e senza neve, i ciali sono ampi e soprattutto il tramonto è stato uno spettacolo.

Ovvio che tanti nostri lettori abbiano voluto mandarci i loro scatti, che vi presentiamo in questa photogallery, ringraziando gli autori: Massimo Dal Pozzo (via facebook) per l'immagine del mattino visto dal Palon sopra un mare di nuvole; Luigi Beltrami di Rovereto con il mare di nuvole e le sc ie in cielo dalla cime del Monte Stivo; Loryann Ianes di Cles per il tramonto al Santuario della Comparsa di Piné; Franco Scoglio per la fotografia del tramonto infuocato sul Monte Bondone visto da Trento; un anonimo lettopre che ci ha mandato la splendida foto del primo raggio di sole del 2019 al lago di Tret in Val di Non (complimenti!); Paolo Deimichei di Ala per il tramonto sulla Val d'Adige e infine il cielo rosso di Grauno, del nostro lettore Sergio Gargano.

Di nuovo auguri a tutti per un 2019... luminoso!