Alberi caduti in strada e lamiere divelte. Sono stati numeri gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nel pomeriggio di ieri, per fare fronte ai danni causati dalle forti raffiche di vento. La Protezione civile del Trentino aveva emesso un messaggio mirato per vento forte da sabato e fino a oggi.

Secondo le previsioni di Meteotrentino Capodanno sarà molto soleggiato con temperature miti in montagna e formazione di marcata inversione termica in valle, specie nelle ore notturne. Mercoledì e giovedì soleggiato con temporanei addensamenti specie sui rilevi settentrionali dove saranno possibili brevi bufere di neve; venti settentrionali fino a forti o localmente molto forti in montagna e foehn in valle; temperature in netto calo in quota da mercoledì e da giovedì anche in valle. Venerdì soleggiato con temperature rigide. Sabato parzialmente soleggiato con temperature in ripresa in montagna.

Domenica la zona più colpita dal vento è stata quella della Valsugana. Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco volontari di Borgo Valsugana sono interventi in corso Ausugum, nel centro del paese, per la caduta di alcune lamiere. I pompieri hanno raggiunto il posto con l'autoscala e, raggiunto il tetto, hanno provveduto a mettere in sicurezza la copertura. Nessuna persona, per fortuna, è stata colpita dai pezzi di lamiera caduti dal tetto. E interventi dei vigili del fuoco ci sono stati anche a Levico, per la caduta di alcune piante. Disagi anche nella zona del lago di Caldonazzo: una pianta è infatti finita sulla strada provinciale tra Calceranica e Valcanover.

Nella notte tra sabato e domenica, invece, le raffiche di vento hanno colpito anche la zona della val di Sole, in particolare Vermiglio, dove l'albero di Natale che si trova vicino al polo funzionale è stato letteralmente sradicato, finendo a terra. Lo schianto è successo poco prime delle 4.30 di notte e, per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta dalla caduta della pianta, finita con la punta sulla strada.

Problemi per il vento si sono registrati anche a Monte Terlago, dove le raffiche hanno fatto cadere i pali di sostegno di una linea elettrica. Sul posto, oltre ai pompieri, sono interventi gli addetti della Set Distribuzione, che hanno provveduto a ripristinare la linea danneggiata.

A fine ottobre, il bilancio dei danni causati dal maltempo, con migliaia di alberi schiantati in tutta la provincia, persone evacuate e strade chiuse, era stato pesantissimo: ieri, per fortuna, i danni e i disagi provocati dalle forti folate di vento, sono stati per fortuna contenuti.

Per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorno, l'ultimo giorno dell'anno sarà all'insegna del tempo soleggiato, mente il vento dovrebbe essere in attenuazione su tutta la provincia. Condizioni di bel tempo che permarranno anche nella giornata di domani e mercoledì, quando però sono previsti ancora venti forti e temperature in calo.