La notte del 12 ottobre scorso fecero saltare con l'acetilene il bancomat della Cassa rurale a Vigo di Ton (foto) : in pochi minuti riuscirono ad arraffare 20mila euro in contanti. I malviventi, che quella notte fuggirono tra i meleti, sono stati arrestati su ordinanza di custodia cautelare in carcere: sono due moldavi residenti nel Veronese, mentre un terzo complice è ricercato.

Sono accusati di ben quattro assalti a bancomat avvenuti tra settembre e ottobre in Trentino Alto Adige, a Barbiano, Vandoies, Villandro e Vigo di Ton. L'indagine è dei carabinieri del nucleo investigativo di Bolzano, che hanno analizzato i telefoni, le telecamere e organizzato una lunga attività di osservazione e di pedinamento. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati passamontagna, tute, radio portatili, cavi elettrici e una pistola a salve.