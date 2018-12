L'augurio dell'arcivesco Lauro Tisi a trentini: “A Dio basta la periferia per andare nel mondo e la vita passa dalla periferia esistenziale di tanti uomini e donne che non si arrendono al male, scelgono di uscire da sé e farsi carico degli altri. In Gesù, l’unico confine è il volto del’altro. E io acquisto una libertà infinita”.