Dolore e commozione anche in Val di Fiemme, visto che la sua famiglia era originaria di Tesero, per la morte in montagna di Davide Doliana. L’escursionista era un grande appassionato di montagna e viveva da molti anni in provincia di Monza. L’altroierti si è recato con la moglie e i due figli a fare una escursione nella zona della Grigna di Lecco.

Assurda la dinamica della morte: stava percorrendo il sentiero che porta al rifugio Rosalba, sulla Grigna meridionale, quando nelle prime ore del pomeriggio è stato travolto da una scarica di sassi. Il 37enne di Brugherio è stato subito soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Como dove è morto in serata.

Secondo gli esperti la scarica di sassi è dovuta alle condizioni meteo di questi giorni, con il gelo di notte e la fase diurna più calda che provoca poi distacchi sui pendii.