Continuano da ieri le scosse di terremoto di bassa intensità tutto intorno al Trentino. Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato stamani, intorno alle ore 8.50, con epicentro a Bassano del Grappa, ma avvertito anche in Bassa Valsugana e sugli Altipiani Cimbri.

Secondo le rilevazioni del Centro terremoti dell’Ingv, l’epicentro della scossa è stato localizzato due chilometri a Est della città, a una profondità di 11 chilometri. La scossa è stata preceduta da un’altra più debole, di magnitudo 2.0, registrata alle ore 8.33.

Ieri un’altra lieve scossa di terremoto si è verificata alle ore 15.04 al confine fra l’Alto Adige ed il Tirolo dell’est. La scossa di magnitudo 2.4

non ha creato danni a persone o cose. L’epicentro si trovava nelle vicinanze di Sillian in territorio tirolese.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Ingv segnala che il terremoto si è generato ad una profondità di 10 metri ad una latitudine di 46.73 e ad una longitudine di 12.38. La scossa sarebbe stata avvertita in un raggio di 15 km.

In mattinata una terza scossa, debolissima, è stata registrata con epicentro fra la Val di Peio e l’Ortles. Registrata dagli strumenti, non è stata percepita dalla popoalzione.