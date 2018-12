Allarme nel tardo pomeriggio di ieri a Castello Tesino dove all’interno delle cucine di un ristorante una donna ha subito una intossicazione da monossido di carbonio: dopo che i sanitari hanno soccorso la donna, trasferita precauzionalmente in ospedale in condizioni non gravi, i vigili del fuoco volontari del corpo di Castello ed i vigili del fuoco permanenti di Trento hanno effettuato tutti gli accertamenti per risalire alle cause dell’accaduto, verificando la presenza di possibili malfunzionamenti nelle apparecchiature e dotazioni del locale.