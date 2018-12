Sarà un centro storico comprensibilmente blindato quello che quest’oggi si appresterà ad accogliere le numerose cariche dello Stato che - accanto alla grande folla di semplici cittadini - nel primo pomeriggio saranno in Duomo per accompagnare Antonio Megalizzi nell’ultimo viaggio e omaggiarne i familiari.



I controlli da parte delle forze dell’ordine saranno costanti. L’intera area attorno alla cattedrale è stata sottoposta a verifiche fin dalla giornata di ieri e sarà presidiata anche quest’oggi fin dalla primissima mattinata.

Non saranno comunque previste particolari limitazioni al transito pedonale, con le zone transennate che dovrebbero essere circoscritte all’ingresso del Duomo su via Verdi.



L’accesso alla cattedrale per le esequie sarà libero, anche se possibile unicamente fino al raggiungimento dei posti disponibili al di fuori di quelli riservati ai familiari del ventinovenne e ad autorità e personale delle forze dell’ordine e addetti alla sicurezza.



Soltanto in pochi, dunque, dei tanti, tantissimi che vorranno stringersi ad Antonio nel giorno del funerale, troveranno posto in cattedrale. Per questo è stato disposto l’allestimento di un maxischermo in piazza d’Arogno, di fianco al Duomo: sarà a disposizione di quanti vorranno seguire la cerimonia in centro e non davanti alla tv, con Rai Uno che la trasmetterà integralmente in diretta. Il lavoro delle forze dell’ordine avrà l’obiettivo anche di fare sì che l’assieparsi di un gran numero di persone avvenga ordinatamente.



Misure di sicurezza dunque stringenti, ma quanto più possibile discrete, per conciliare al meglio le esigenze di ordine pubblico e di tutela dei rappresentanti delle istituzioni da un lato, ma allo stesso tempo evitare che il dispositivo di controlli e verifiche possa rappresentare un ostacolo al grande affetto con cui quest’oggi la città vorrà stringersi alla famiglia Megalizzi.