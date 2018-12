È «atterrato» nel primo pomeriggio di oggi , nel prato del Muse, a Trento, lo storico caccia Aermacchi 205, prelevato dall’elicottero al Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni.



Si tratta di una dettagliatissima riproduzione in scala 1:1, un aereo in tutto e per tutto uguale all’originale, ma non in grado di volare: resterà al Muse fino a marzo 2019 quando verrà riconsegnato al museo aeronautico di Volandia accanto all’aeroporto di Malpensa.



L’arrivo stesso dell’aereo è stato uno spettacolo (video di Alessio Coser).

L'arrivo del caccia Aermacchi 205 al Muse di Trento Video of L'arrivo del caccia Aermacchi 205 al Muse di Trento

Lo storico caccia Aermacchi 205 al Muse Video of Lo storico caccia Aermacchi 205 al Muse





L’aereo, come detto, è la replica fedele dell’Aermacchi 205: è stata realizzata presso dal Museo aeronautico Volandia ed è particolarmente fedele all’originale per forma, livrea e dettagli. Il Macchi C.205 Veltro volò per la prima volta il 19 aprile 1942 entrando in servizio dal 1943 al 1947. Con una lunghezza di 8,85 m e del peso di 2.581 kg fu un velivolo da caccia che per l’epoca presentava caratteristiche eccellenti.



Monoplano e monoposto ad ala bassa e dalla struttura interamente metallica era dotato di un motore Daimler-Benz DB 605 che spingeva lo spingeva a ben 640 km/h. Tra le sue qualità più citate vi era proprio la «velocità superiore» rispetto agli aerei del tempo e la capacità di prendere rapidamente in quota. I suoi nemici erano i Mustang e gli Spitfire con i quali riusciva a competere per velocità e per la grande agilità di manovra.