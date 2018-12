Dall'alba di questa mattina è aperta nella chiesa di Cristo Re la camera ardente che accoglie il feretro di Antonio Megalizzi. Fino a domani, il giorno del funerale, sarà possibile andare a salutare il reporter trentino di 29 anni morto nell'attacco terroristico di Strasburgo dell'11 dicembre.

Porte aperte anche durante la notte. Già si preannuncia un afflusso record: nessuno vorrà mancare di portare la propria vicinanza ai parenti e alla fidanzata della vittima. E così sarà anche domani in Duomo, dove a partire dalle 14.30 l'arcivescovo Lauro Tisi celebrerà le esequie.

Comune, curia e forze dell'ordine ieri sono rimasti in stretto collegamento per affrontare una serie di problematiche, una irrisolta. Questa mattina è previsto un incontro in municipio tra le parti in questione per capire dove spostare le bancarelle del mercato, in modo particolare quelle che vengono allestite in piazza Duomo e nella zona limitrofa. Esclusa l'ipotesi di annullare il mercato: farlo nella settimana che precede il Natale significherebbe infliggere agli operatori un danno economico non indifferente.

I Mercatini, invece, chiuderanno durante la cerimonia funebre. «Lo abbiamo deciso - spiega Elda Verones, la direttrice dell'Apt - in segno di solidarietà e vicinanza alla famiglia. Ogni attività di somministrazione, musicale o altro verrà sospesa. Gli operatori hanno aderito senza alcuna esitazione alla nostra proposta».