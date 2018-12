È ufficiale, il Consiglio Comunale si è espresso positivamente e la Grande Ruota Panoramica della città di Trento resterà in Piazza Dante fino al 6 gennaio.

È sorpreso e felice Romeo Dalla Valle, proprietario della Ruota Panoramica; avevamo creduto nel progetto di Trento a prescindere dalla modifica del regolamento ma siamo logicamente contenti che l’amministrazione comunale abbia deciso di farci restare a Trento fino alla fine delle festività natalizie. La città di Trento ci sta dando molte soddisfazioni, c’è un buon feeling con gli organizzatori e i partner del Natale ma siamo felici soprattutto perché turisti e residenti scendono dalla Grande Ruota Panoramica e ci ringraziano per avergli fatto vedere la città da un’altra prospettiva e riscoprire un parco in pieno centro che, a detta di molti, era sottovalutato rispetto alle potenzialità che ha e che anche noi, ospiti ormai abitudinari di Piazza Dante, ci siamo resi conto abbia.

Oltre alle soddisfazioni personali siamo altresì contenti che il consiglio comunale abbia modificato il regolamento spettacoli viaggianti perché ciò significa aver capito il valore aggiunto che può portare ad alcune manifestazioni e alla città in generale un’attrazione e la categoria legata agli spettacoli viaggianti.

Lo spettacolo viaggiante è una categoria spesso limitata (per regolamenti miopi o addirittura assenti a livello locale); mentre a Trento hanno deciso di crederci e di elevare il valore attrattivo e sociale riconosciutogli a livello nazionale sin dagli anni 60.

Un sentito ringraziamento all’Assessore Stanchina per aver portato in Consiglio la modifica al regolamento; a tutti i consiglieri comunali, al Presidente del consiglio per la riuscita dell’iniziativa e alle Associazioni di categoria capitanate da Confesercenti per aver supportato attivamente il progetto Ruota Panoramica a Trento.

Infine, domani la Grande Ruota Panoramica rispetterà il lutto cittadino chiudendo alle ore 14.30 per riaprire regolarmente venerdì mattina.

Grazie all’accoglienza ricevuta dai trentini, ormai ci sentiamo come a casa nostra, ma a prescindere da ciò, crediamo che il rispetto sia un valore importante che venga prima di ogni altra cosa quindi abbiamo deciso di partecipare a questo delicato e triste momento.