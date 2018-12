Ammontano a circa 1,8 miliardi di euro i danni arrecati dal maltempo a partire dall’ottobre scorso al settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura. Lo ha reso noto il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo annunciando che si tratta di «un punto di partenza per far attivare il Fondo di solidarietà europeo».



Il lavoro è stato effettuato - si legge nella nota del Mipaaft - in stretto coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile e in collaborazione con le Regioni e Province autonome interessate (Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna, Province Autonome di Trento e Bolzano).



«Abbiamo finalmente quantificato i danni che ha subito tutto il settore a causa del maltempo che ha colpito il nostro Paese a partire dal mese di ottobre. Non è certo un punto di arrivo ma sicuramente un punto di partenza per far attivare il Fondo di solidarietà europeo e permettere così alle attività agricole di poter ripartire», ha commentato il Ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio.



I dati elaborati dal ministero sono stati trasmessi alla Protezione Civile, che sta predisponendo il dossier da inviare alla Commissione europea ai fini dell’attivazione del Fondo di solidarietà europeo.