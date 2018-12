Ci saranno anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, salvo imprevisti, quello della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ad attendere questo pomeriggio, all'aeroporto romano di Ciampino, il rientro dalla Francia della salma di Antonio Megalizzi.

Il corpo del giornalista di 29 anni morto dopo le gravi ferite riportate nell'attentato ai mercatini di Strasburgo verrà poi trasportato in Trentino in nottata o nella giornata di domani. I funerali si dovrebbero svolgere giovedì in Duomo e saranno celebrati dall'arcivescovo Lauro Tisi.

Dopo l'autopsia svoltasi ieri in Francia, ce ne sarà una seconda nella Capitale dove la procura ha aperto un'inchiesta. Le autorità italiane e transalpine hanno cercato di accelerare al massimo, nel rispetto delle regole, i tempi del rimpatrio per alleviare le sofferenze della famiglia.

In una città ancora scossa per la tragica fine del reporter appassionato di Europa si moltiplicano le iniziative per ricordarlo, a iniziare dalla preghiera di questo pomeriggio in Cristo Re, il quartiere dove era cresciuto Antonio, sarà guidata dall'arcivescovo Lauro Tisi, che ha annunciato di voler accogliere personalmente la salma, accanto ai genitori, alla sorella, alla fidanzata Luana Moresco e a don Mauro Leonardelli. All'arrivo a Trento, il feretro sarà portato nella chiesa parrocchiale che, d'intesa con la famiglia, resterà aperta per consentire a tutti di rendere omaggio alla giovane vittima dell'attacco terroristico. In attesa dei funerali, la recita del rosario alle ore 17.30 proseguirà fino al giorno dell'estremo saluto.

«Antonio - sottolinea l'arcidiocesi - era cresciuto in questo quartiere e spesso accompagnava la mamma Annamaria, catechista e ministro straordinario della Comunione, e la sorella Federica, impegnata ad animare il coro nella messa del sabato sera». Una famiglia a cui Trento era legatissima.

Anche sul nostro sito il dolore per la scomparsa del reporter non s'arresta e continuano ad arrivare messaggi di solidarietà. Pensieri meravigliosi provenienti da tutto il mondo che invitano i giovani, come ha fatto il rettore dell'Università di Trento Paolo Collini, a non arrendersi a chi con il terrore e la morte vorrebbe privare la gente della libertà.