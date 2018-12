Il sito «CaseVacanza.it» ha stilato la top 10 delle mete italiane preferite dai viaggiatori per trascorrere le feste. Si scopre che chi decide di partire sceglie mete diverse dove passare Natale, Capodanno ed Epifania.



In tutte e tre le festività il Trentino Alto Adige è uno dei principali protagonisti: San Martino di Castrozza, Comano Terme, Madonna di Campiglio, Alba di Canazei e Ortisei sono infatti fra le località preferite dagli italiani.



Comparando il soggiorno medio si scopre che la Befana è il periodo delle feste in cui i viaggiatori si fermano di più in casa vacanza, con una media di poco più di sette notti (7,4) prenotate. Segue a stretto giro il ponte di Natale (7,1 notti), mentre Capodanno, con una media di 4,4 notti a soggiorno sembra essere un break più mordi e fuggi.



Nonostante ciò, resta il periodo delle feste in cui chi prenota una casa vacanza investe di più, con un prezzo medio a notte a persona di quasi 33 euro, contro i 28 dell’Epifania e i 29 necessari per trascorrere il Natale in viaggio.



Non solo, Capodanno è anche il periodo in cui chi sceglie di partire lo fa in gruppi più numerosi: oltre 5 persone contro i 4 componenti dei soggiorni medi durante le altre feste, fa sapere CaseVacanza.it in una nota.