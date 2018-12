Milano la provincia dove si vive meglio, secondo la classifica del Sole 24 Ore. Per la prima volta la provincia meneghina è sul gradino più alto, piazzandosi per sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance negli indicatori del benessere. Al secondo posto Bolzano e al terzo Aosta. Trento si piazza al quinto posto. Fanalino di coda Vibo Valentia, preceduta da numerose province del Sud.

Roma sale tre posizioni e si attesta al ventunesimo posto. Tra le altre grandi, più a sud Napoli conquista 13 posizioni. Migliorano anche Venezia, Torino, Catania, Bari e Bologna, in controtendenza Genova e Firenze che perdono rispettivamente otto e dieci posizioni. Cala di 14 posizioni Udine, a conferma di una crisi di tutto il Friuli, come ha commentato il governatore.