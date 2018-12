I carabinieri del radiomobile della compagnia di Trento hanno denunciato un automobilista di 42 anni di Bolzano per guida in stato di ebbrezza e fuga dal luogo dell’incidente stradale avvenuto nelle prime ore di giovedì 13 dicembre lungo la tangenziale nord del capoluogo.

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida della sua Bmw in direzione nord, quando ha tamponato una Opel, per poi allontanarsi senza verificare le effettive conseguenze dell’impatto. Mentre l’autista del mezzo tamponato, una giovane donna indiana, è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento, i carabinieri, allertati e intervenuti dopo poco qualche minuto dall’incidente, hanno rintracciato il conducente della Bmw, che era ancora alla guida del suo mezzo.

Sottoposto all’alcoltest, l’uomo è risultato positivo con valori superiori a quelli consentiti per porsi alla guida di un mezzo ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e perchè non ha rispettato all’obbligo di fermarsi dopo l’incidente stradale, inoltre gli è stata contestata la violazione per non aver mantenuto una adeguata distanza di sicurezza in ipotesi aggravata per aver provocato un incidente stradale.