«Il maltempo di alcune settimane fa ha provocato danni ingenti anche nelle zone servite ogni giorno dalla Sav – Società Agricoltori Vallagarina. E, quindi, abbiamo ritenuto opportuno, considerate anche le prossime festività natalizie, fare un omaggio utile a chi è impegnato a gestire gli effetti negativi provocati dal maltempo».

Parte da qui la scelta dei vertici di Sav di donare una motosega a ognuno dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala, Bagolino, Borgo Valsugana, Brentonico, Folgaria, Lavarone, Levico, Mori, Rovereto, Storo, Vigolo Vattaro.

Sav è realtà della Cooperazione Trentina da oltre un secolo. Anno di fondazione il 1908. Ed è realtà attenta al territorio di riferimento. All’evento hanno partecipato il presidente di Sav, Adriano Orsi e l’amministratore delegato Roberto Zampieri. Con loro Maurizio Pretto, responsabile della ditta Cormik, distributore per l’Italia dei prodotti Echo.

«La tipologia di motosega Echo donata ai Vigili del Fuoco volontari è molto versatile - è stato spiegato - Il suo utilizzo produce poche vibrazioni, poche emissioni e rumorosità davvero limitata. Insomma, la motosega Echo è una macchina amica dell’ambiente dal ridotto consumo di carburante pur mantenendo prestazioni particolarmente performanti – è stato aggiunto nel corso della cerimonia di consegna ospitata alla sede della Sav a Sant’Ilario di Rovereto, alle porte della città della Quercia. Visti i disastri provocati dal maltempo abbiamo cercato di contribuire all’impegno considerevole di chi, da settimane, è impegnato a gestire una situazione non facile che non si è conclusa nei giorni immediatamente seguenti i fenomeni ma che, purtroppo, sembra davvero destinata a protrarsi per molto tempo».