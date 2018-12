È tanta la rabbia a Villamontagna dopo l’aggressione subita nella serata di domenica dai gestori del Dylan café, nella piazza del sobborgo. Un episodio a seguito del quale due giovani, uno dei baristi - Nicola Nicolussi - ed un altro avventore, hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari a causa dei colpi subiti dai facinorosi presentatisi nel locale in evidente stato di alterazione. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute nella serata dell’altro ieri, i responsabili dell’aggressione sarebbero dei nomadi ed in paese il malcontento è grande: si tratterebbe solo dell’ultimo e più grave episodio di una serie di comportamenti poco civili da parte di alcune persone a cui è stato destinato un alloggio Itea del paese e di loro conoscenti.

Ieri sera proprio al Dylan café si è tenuto un incontro organizzato spontaneamente dalla popolazione, con l’obiettivo di trovare una posizione comune da presentare agli amministratori riguardo all’insostenibile situazione creatasi. Già oggi partirà la raccolta firme su un documento da presentare al Comune per chiedere una visita in paese di un assessore e lo sfratto dalle case di chi è stato protagonista della rissa. «In paese siamo sempre stati accoglienti nei confronti di tutti - spiegano i residenti - ma quanto è accaduto è gravissimo. Bisogna dire apertamente come stanno le cose: ci sono delle persone qui che non sanno rispettare le regole della civile convivenza. Se poi portano anche ad episodi di violenza che non hanno mai trovato spazio nella nostra comunità, è ora che chi di dovere intervenga».

Una situazione di fronte alla quale ieri sera si è radunata, proprio all’interno del bar, una settantina di persone, presente anche il consigliere provinciale Claudio Cia. Unanime la posizione del sobborgo: quel gruppo di persone, che in oltre un anno di residenza non ha fatto che creare tensioni, non può più rimanere nella comunità e chi ha scelto per loro la sistemazione di Villamontagna dovrebbe trovare un’alternativa.