Come già successo per il terremoto di Amatrice, l'Associazione ristoratori del Trentino si mobilita per le vittime del maltempo che ha flagellato il Trentino alla fine di ottobre. Venerdì 14 dicembre i ristoranti aderenti all'iniziativa verseranno l'equivalente dei 'coperti' o di una parte degli incassi alle imprese vittime del maltempo per far fronte ai danni subiti.

"Il messaggio che vogliamo portare è che le nostre attività non si sottraggono quando si tratta di portare aiuto a chi si è visto, in pochi attimi, portare via una vita di lavoro e di sacrifici. L'ondata di eccezionale maltempo ha danneggiato anche molte imprese: con questa iniziativa vogliamo poter dare aiutare i nostri colleghi a ripartire più in fretta", ha detto il presidente dei ristoratori trentini, Marco Fontanari, presentando l'iniziativa denominata "Ristoratori contro il maltempo".

La lista completa dei locali aderenti sarà disponibile sul sito www.unione.tn.it.