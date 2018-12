Giornata intensa, come annunciato, sulle principali arterie stradali della nostra provincia a causa dei rientri dal ponte dell’Immacolata e per la Fiera di Santa Lucia che hanno richiamato moltissimi turisti nelle valli e nel capoluogo.



La situazione tuttavia non presenta particolari criticità ed è tenuta sotto controllo dalla sala operativa del Servizio gestione strade della Provincia



Questa la situazione a metà pomeriggio:

A22 carreggiata sud: traffico rallentato con code da Bolzano sud ad Affi Lago di Garda sud.

SS12 tangenziale di Trento in direzione sud: rallentamenti in prossimità del sovrappasso di Ravina. Si raccomanda di mantenersi su due file in quanto entrambe le corsie consentono di proseguire verso Verona.

SS12 in direzione sud: traffico intenso con incolonnamenti tra Mattarello e Rovereto. Chi è diretto a sud è invitato ad entrare in A22 al casello di Rovereto sud percorrendo la SP90 destra Adige via Trento-Mattarello-Aldeno-Villalagarina-Isera-Mori Stazione (seguire le indicazioni di DEVIAZIONE per A22 DIREZIONE MODENA a partire dall’USCITA 1-Mattarello della circonvallazione di Trento e dall’USCITA 2 Trento SUD)

SS48 delle Dolomiti: rallentamenti in prossimità dei centri abitati