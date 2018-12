Incidente questa mattina nel Lomaso, tra Dasindo e Stumiaga, dove a causa del fondo ghiacciato un'auto ha invaso la corsia di marcia opposta, centrandone un'altra che procedeva in senso contrario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari, la polizia locale delle Giudicarie ed i sanitari, che hanno trasferito tre persone in ospedale, in condizioni fortunatamente non gravi.

Altre due persone che si trovavano sui mezzi coinvolti non hanno riportato conseguenze.