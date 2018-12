È una bella storia di onestà e senso civico quella che arriva dal capoluogo, dove ieri sera due colleghe di lavoro, rincasando, hanno notato una busta abbandonata in piazza Fiera.

Una delle due donne, Katia Cont, l'ha raccolta, scoprendo che conteneva del denaro: parecchio contante, assieme ad un biglietto: «La tua borsa di studio, bambola. Vieni presto! Un abbraccio fortissimo. Mamma».

Subito Katia e la collega hanno pensato di allertare le forze dell'ordine, incrociando poco dopo una pattuglia delle volanti della polizia e spiegando agli agenti l'accaduto. La busta è stata presa in consegna dalla pattuglia e si trova ora in questura in viale Verona, in attesa che la ragazza, destinataria della lettera e dei fondi, si faccia viva.

Chiunque avesse indicazioni in merito può contattare l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura allo 0461899722.

Katia Cont per agevolare la ricerca della ragazza, o anche della madre, ha condiviso il racconto dell'accaduto su Facebook: «Quando abbiamo visto i soldi, inizialmente abbiamo pensato alla busta smarrita da un pensionato, poi abbiamo notato il biglietto. Io ho condiviso tutto sui social non certo per ricevere complimenti, ma solo per agevolare le ricerche della ragazza».