Tre misure cautelari personali eseguite, una persona segnalata per uso di stupefacente, 36 persone controllate: è il bilancio di controlli straordinari effettuati dai carabinieri a Trento.



I militari della stazione di Vallelaghi, a seguito di indagini, hanno eseguito tre misure cautelari personali dell’obbligo di dimora nei confronti di altrettanti giovani stranieri, con domicilio a Trento.



I tre sono accusati di furto aggravato di biciclette di pregio. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia di un furto in abitazione commesso il 26 ottobre scorso.