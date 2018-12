Sono 7.631, di cui 3.505 del Nucleo elicotteri, gli interventi effettuati dal Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento nel corso dell'ultimo anno; in media 21 al giorno.

Questi sono alcuni dei dati forniti oggi, in occasione della celebrazione della patrona Santa Barbara presso la caserma di Trento, dal comandante del Corpo e dirigente del Servizio antincendi e protezione civile, Ivo Erler.

La celebrazione - alla quale hanno partecipato numerosi consiglieri provinciali e gli assessori Tonina, Bisesti, Segnana, Zanotelli e Spinelli - è cominciata con lo schieramento, nel piazzale interno alla caserma, del Corpo permanente e la presentazione alle autorità. A seguire è stata deposta una corona per i vigili del fuoco caduti per causa di servizio. La messa è stata celebrata da don Roberto Lucchi e dal vicario del vescovo, Don Marco Saiani.

"Un saluto caloroso - ha detto il governatore Maurizio Fugatti - va a tutti i Vigili del fuoco, permanenti e volontari, e alle donne a agli uomini della Protezione civile. In queste settimane avete dimostrato la forza e l'unità del Trentino di fronte alle calamità. Sia durante l'emergenza meteorologica che ci ha fatto piangere due vittime, sia nell'ultimo fine settimana, in cui, in un intervento complesso, avete dimostrato tutta la vostra capacità e professionalità. Il senso di appartenenza a questa comunità esce rafforzato vedendo l'esempio di chi, quando scatta l'allarme, parte dalla caserma o da casa sua e non sa cosa troverà e a quali rischi si sottoporrà. Voi siete uno dei nostri fiori all'occhiello e vi meritate la vicinanza dei nostri cittadini".

Il comandante Erler ha ricordato l'importante attività dell'Ufficio prevenzione, della Scuola provinciale antincendi, della Sezione veicoli, del laboratorio radio, del gruppo Saf per i soccorsi speciali, del laboratorio Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico), della centrale operativa, dei sommozzatori, del gruppo "Droni", del laboratorio autorespiratori, del settore travasi gas gpl. Tra le importanti attività amministrative che hanno riflessi sull'operatività, Erler ha sottolineato il lavoro della Cassa provinciale antincendi. Per quanto riguarda il Nucleo elicotteri, il comandante ha spiegato che sono già in uso i "visori notturni" e che nel 2018 il Nucleo ha ottenuto l'approvazione da parte di Enac di alcune rotte di volo strumentale a bassa quota, le prime autorizzate a livello europeo, che saranno attivate nel 2019 con vantaggi sull'operatività.

Al termine dei saluti sono stati conferiti al personale gli encomi per attività di servizio.