Vanno presentate entro il 7 dicembre le domande per i tirocini universitari in Comune a Trento. I progetti proposti sono 17 per un totale di 29 posti disponibili.



I tirocini sono finalizzati a promuovere la conoscenza delle attività e del lavoro nella pubblica amministrazione in diversi ambiti.



I tirocini avranno una durata dai tre ai cinque mesi e si svolgeranno tra febbraio e luglio 2019.



Possono accedere alla selezione gli/le studenti/esse:





iscritti/e ad un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico presso l’Università degli Studi di Trento (esclusi gli iscritti presso corsi interateneo);

con un livello di conoscenza della lingua italiana almeno C1.



Gli/le studenti/esse non in possesso dei requisiti alla data di scadenza del presente bando saranno esclusi dalla selezione.



I 29 tirocinanti saranno impegnati in 18 diversi progetti e in 8 diversi Servizi comunali:





Segreteria Generale

Direzione Generale

Beni Comuni e Gestione Acquisti

Servizio Servizi all’Infanzia, Istruzione e Sport

Servizio Gestione strade e parchi

Servizio Innovazioni e servizi digitali

Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili

Biblioteca e archivio storico



La candidatura al bando dovrà essere effettuata esclusivamente online entro le ore 12.00 del giorno 7 Dicembre 2018.

Ecco il testo del bando: