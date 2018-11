Maxisequestro di droga sull’autostrada del Brennero all’altezza di Bressanone. Una pattuglia della polizia stradale, durante un controllo, ha rinvenuto su una Peugeot diretta in Austria un carico di 50 chili di marijuana, divisi in tre scatoloni. L’auto era stata noleggiata a Nettuno, nel Lazio, ed era condotta da un cittadino albanese, che è stato arrestato.



L’uomo è incensurato ed avrebbe ammesso le proprie responsabilità, ma senza fornire dettagli sul trasporto della droga. Con lui viaggiava una ragazza ma è stata scagionata in quanto estranea ai fatti. I due erano stati notati da una pattuglia della polizia stradale mentre lasciavano la Peugeot nel parcheggio dell’area di servizio Plose Est, e salivano su una Mercedes condotta da un terzo uomo. La pattuglia ha così seguito la Mercedes, fermandola dopo pochi chilometri, al casello di Bressanone.



Poi gli agenti hanno perquisito le due auto, rinvenendo la droga nella Peugeot. Il conducente della Mercedes e la ragazza sono stati rilasciati dopo gli accertamenti di rito, mentre il conducente della Peugeot, reo confesso, è ora in carcere a Bolzano accusato di traffico di sostanze stupefacenti. La droga era diretta oltre confine. «Sul mercato avrebbe fruttato oltre mezzo milione di euro», spiega Annalisa Mongiorgi, comandante della Polizia stradale di Bolzano.