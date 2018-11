Sul vaso di Pandora che fu Trento Rise mette le mani anche la Corte dei conti. Dalla giustizia contabile arrivano le prime condanne per danno erariale. L’ex presidente Fausto Giunchiglia dovrà pagare ai liquidatori dell’associazione Trento Rise, costituita nel 2010 tra Fbk e Università, 81.367 euro, mentre l’ex direttore Paolo Traverso è stato condannato a pagare 78.162 euro. Entrambi avrebbero causato un danno alle casse del’ente attraverso un disinvolto ricorso a consulenze legali, secondo i giudici conferite in modo illegittimo all’avvocato Sergio Coletti del Foro di Bolzano. Sono state dunque accolte le richieste del procuratore Marcovalerio Pozzato che aveva citato in giudizio i due ingegneri che, con ruoli diversi, sedettero alla guida di Trento Rise.



Nelle 71 pagine di sentenza i giudici della Sezione giurisdizionale (presidente Pino Zingale) affrontano e sciolgono uno dei «nodi» giuridici di questo e di altri procedimenti del filone Trento Rise: la natura giuridica dell’associazione. Era un soggetto di diritto privato (come sostengono i difensori) oppure di diritto pubblico (come ribatte la procura)? La risposta non è di poco conto perché qualora dovesse passare la tesi che Trento Rise, benché finanziata a piene mani dalla Provincia, avesse forma privata, verrebbe meno la giurisdizione del giudice contabile (e sul fronte penale cadrebbero molte delle accuse contestate). I giudici contabili, con una lunga argomentazione in diritto, sono giunti alla stessa conclusione dei giudici penali: Trento Rise è un soggetto di diritto pubblico e dunque un’eventuale mala gestio configura un danno erariale di cui possono essere chiamati a rispondere gli amministratori.



Sia Giunchiglia (difeso dall’avvocato Maria Cristina Osele), sia Traverso (difeso dall’avvocato Andrea Valorzi) respingono le accuse. Giunchiglia, tra l’altro, ricordava la sua elevata professionalità in campo scientifico, e l’assenza di competenza sul piano amministrativo e giuridico «che ne ha determinato il ruolo - si legge in sentenza - di “vittima di collaboratori inaffidabili e pericolosi”». L’ex presidente sosteneva anche che alcuni conferimenti di incarichi in favore di Coletti fossero stati fatti utilizzando senza autorizzazione la sua firma digitale. Traverso invece ha ricordato il suo «costante disaccordo sulla gestione di Trento Rise con il presidente Giunchiglia dal giugno 2013 e la sua conseguente emarginazione dalla relativa gestione».



Entrambi, però, sono stati ritenuti responsabili di danno erariale non per dolo, ma per colpa grave per aver agito con «negligenza e superficialità». Le consulenze affidate all’avvocato Coletti secondo i giudici violavano «tutti i dettami del regolamento di Trento Rise». Non avevano durata temporanea ma si configuravano quasi come “un’assunzione”. Inoltre «non risulta alcuna istruttoria diretta ad accertare l’insussistenza di professionalità (interne a Trento Rise, ndr) idonee ad espletare i compiti oggetto di consulenza».



Non risulta neppure alcuna istruttoria «per acquisire elementi circa la indispensabile professionalità dell’avvocato Coletti». Anzi, agli atti figurano i curriculum di tutti i dipendenti dell’Ufficio legale di Trento Rise, dove abbondavano i laureati in giurisprudenza, ma «non è stato possibile reperire, neppure in esito ad apposita ordinanza istruttoria, alcun atto che attesti l’esperienza professionale dell’avvocato Coletti». Ora il costo dei suoi pareri i giudici contabili lo hanno messo in conto a chi quelle consulenze, con totale leggerezza, le aveva affidate.