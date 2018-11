AGGIORNAMENTO - Purtroppo l'anziano è deceduto nel corso della notte all'Ospedale Santa Chiara, dove era ricoverato in Rianimazione per le gravisisme ustioni.

Pochi istanti e quello che era un piccolo fuocherello appiccato per bruciare l'erba secca in campagna si è trasformato per lui in una micidiale trappola. Silvestro Brugnara, 88 anni, di Ceola di Giovo, si è trasformato in una torcia umana. Le fiamme l'hanno avvolto senza possibilità di scampo.

A salvarlo, anche se le sue condizioni sono gravissime, è stato un vicino, che stava lavorando in campagna e che è stato attirato dalle urla dell'uomo.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 15 alle porte del paese dove Brugnara ha un pezzo di campagna, e dove, nonostante l'età, ama recarsi per qualche lavoretto. Ieri voleva evidentemente fare un po' di pulizia tra le vigne e per farlo ha acceso piccoli fuochi per bruciare le sterpaglie. Forse ad un certo punto la situazione gli è sfuggita di mano e le fiamme lo hanno avvolto. Lui si è messo a urlare e la sua richiesta di aiuto è stata sentita da un vicino, anche lui di Ceola, il quale, arrivato sul posto, si è trovato davanti una scena terribile.

L'anziano nel mezzo delle fiamme. Coraggiosamente l'uomo si è tolto la giacca e gliel'ha messa addosso per cercare di spegnere l'incendio. Ci è riuscito, ma purtroppo le fiamme avevano già fatto un disastro. I vestiti dell'anziano erano praticamente completamente bruciati e lui aveva ustioni su tutto il corpo. Non ha mai perso conoscenza Brugnara, ma quando sono arrivati i sanitari era molto sofferente. Immediatamente è stato dato l'allarme ai vigili del fuoco di Giovo, accorsi sul posto con il vicecomandante Cristian Ferretti, e al 118. Nelle campagne appena sotto la strada è arrivata l'ambulanza mentre l'equipe sanitaria dell'elicottero è stata verricellata direttamente sul posto. Purtroppo le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi. Nella foto, la vigna dove è accaduto il fatto (FOTO COSER).