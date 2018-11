Una quarantina di automobilisti sono stati fermati e sottoposti alla prova dell’etilometro e due patenti ritirate: questo il bilancio dei controlli condotti a Trento nella notte tra sabato 24 e domenica 25 novembre dalla Polizia stradale assieme al personale sanitario della Questura. I due automobilisti cui è stata ritirata la patente avevano valori compresi tra 0,50 e 0,80 g/l dopo le misurazioni dell’alcol test.



I due, entrambi quarantenni italiani residenti in Trentino, non potranno guidare per un periodo compreso tra i 3 ed i 6 mesi, pagheranno una sanzione amministrativa di 532 euro e si vedranno decurtarti di 10 punti dalla patente.



In entrambi i casi le autovetture sono state poi riportate presso le abitazioni dei proprietari da conoscenti chiamati dopo il fermo.



I servizi di controllo per il contrasto del fenomeno alla guida in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope - informa una nota della Questura di Trento - proseguiranno anche nei prossimi giorni, durante il mese di dicembre.