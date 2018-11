Grandissimo successo per la corsa WiRun, che ieri mattina in occasione della Giornata mondiale per eliminare la violenza contro le donne - ieri ha attraversato la città di Trento. Circa 1.300 persone (il doppio dello scorso anno), in maggioranza femmine ma con una rincuorante presenza maschile, hanno partecipato alla quarta edizione della passeggiata, cinque chilometri in movimento per raccogliere donazioni da destinare al fondo «La violenza non è un destino», gestito dalle associazioni Famiglia Materna e Punto di approdo per andare incontro alle esigenze concrete di chi vuole rialzare la testa da abusi e maltrattamenti.

Un successo di pubblico prevedibile: dal 2014, quando un centinaio di persone si è ritrovato la prima volta per questa corsa di sensibilizzazione in collegamento con il network nazionale «Women in run», i numeri sono andati costantemente in crescendo. I partecipanti erano un migliaio nel 2017; quest'anno i pettorali disponibili sono finiti già un paio di giorni prima della manifestazione, costringendo gli organizzatori ad aumentare i posti preventivati fino a 1.300.

Bene, quindi, anche la raccolta fondi: per ogni pettorale, 1 euro veniva devoluto a strutture di accoglienza per donne in difficoltà. (FOTO Alessio Coser)