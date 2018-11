I carabinieri della stazione di Mezzolombardo nelle ultime ore hanno messo a segno un sequestro di droga tra la Rotaliana e il capoluogo.

Sequestrati in tutto 370 grammi di marijuana, 120 di hashish, 43 di eroina e 2 di cocaina. Sono stati trovati in casa di un 36enne residente nel capoluogo e nell'auto di un 41enne residente in Rotaliana, sottoposti a controlli tra le giornate di sabato e domenica.

Il 36enne è stato arrestato, mentre il 41enne è stato denunciato in stato di libertà.