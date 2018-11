Dopo controlli del territorio contro la microcriminalità, voluta dal Questore Giuseppe Garramone, la Polizia di Trento ha tratto in arresto sei persone, di cui quattro moldavi per furto aggravato. «Questi risultati - commenta il capo della Squadra mobile Salvatore Ascione - sono il tangibile risultato della capillare attività di controllo del territorio voluta dal Questore e realizzata da tutte le articolazioni della Polizia di stato presenti nella provincia di Trento».



Il personale della Squadra volante e del Reparto prevenzione crimine Lombardia, ieri sera in via Alto Adige a Trento avevano notato due uomini nei pressi di un capannone commerciale. Gli uomini alla vista degli agenti hanno iniziato a scappare in direzione di un furgone parcheggiato, con a bordo altri due complici.



Fermati i quattro, gli agenti hanno provveduto a perquisire il furgone trovando all’interno del mezzo degli arnesi da scasso, un tablet, un computer, soldi ed un fusto di gasolio. Poco dopo, a seguito dell’attivazione dell’allarme della propria azienda, è giunto sul posto il titolare di una ditta di vendita di pneumatici che ha denunciato il furto degli oggetti appena rinvenuti dal personale di polizia. Per tale motivo i quattro, considerata la flagranza, venivano arrestati per furto aggravato.



La Polizia di Trento ha arrestato poi in una struttura di accoglienza, a seguito della segnalazione della banca dati «WebAlloggiati», un cittadino minorenne gambiano, che deve scontare una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione. Infine la Volante di Trento ha tratto in arresto un tunisino di 35 anni per furto aggravato presso un esercizio commerciale di Trento.