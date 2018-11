Inizia ufficialmente oggi, a Trento, il lungo avvicinamento al Natale. Poco fa è stato acceso, in piazza Duomo, il grande albero che farà sfoggio di sé per il prossimo mese.



L'accensione dell'albero in piazza Duomo Video of L'accensione dell'albero in piazza Duomo

Ne pomeriggio, inoltre, era stato inaugurato il mercatino, che già da giorni ha attirato numerosi turisti in città.