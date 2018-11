Violento scontro nel pomeriggio di ieri all’interno dell’area del parco Solženicyn, l'ex Santa Chiara, dove si sono affrontati due distinti gruppi di stranieri.

Pare che tutto sia nato da una discussione che ha coinvolto maghrebini da un lato e pakistani dall’altro. Ben presto i due gruppi hanno iniziato ad insultarsi e scambiarsi attacchi reciproci, dapprima verbali, poi passando alle vie di fatto con calci e pugni, finché non sono spuntati anche coltelli.

Al parco sono così intervenuti, prontamente allertati da cittadini allarmati dalle grida, i carabinieri della compagnia di Trento oltre ai sanitari che hanno trasferito in ospedale per accertamenti due pakistani rimasti lievemente feriti. Indagini sono ora in corso per identificare tutti i coinvolti e risalire alle ragioni dello scontro.