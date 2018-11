Incidente nella mattinata di oggi in valle di Cembra: poco dopo le 8 alle porte di Grumes un giovane di 19 anni alla guida di una Panda si è scontrato contro un camion.

Il ragazzo stava procedendo in direzione dell'abitato proveniente da Valda quando all'altezza di una curva ha perso il controllo dell'auto a causa del nevischio presente sull'asfalto scontrandosi contro il mezzo pesante che procedeva in direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei corpi di Grumes, Valda e Faver, oltre ai carabinieri della compagnia di Cavalese e ai sanitari con due ambulanze e l'automedica. Da Trento si è alzato in volo anche l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti che è atterrato a Cembra, da dove i vigili del fuoco del posto hanno trasferito l'equipe medica sul luogo dell'incidente.

Il diciannovenne è stato poi trasferito da Grumes a Cembra in ambulanza e successivamente in volo ha raggiunto il Santa Chiara di Trento: non è fortunatamente in pericolo di vita.