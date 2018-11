Tragedia nei boschi del Primiero: nel tardo pomeriggio il corpo senza vita di un 28enne è stato rinvenuto nei boschi sopra Sagron Mis.

Pare che il giovane, uno straniero residente nel Bellunese, stesse lavorando nel bosco e sarebbe stato colpito da un tronco: è possibile che l'incidente risalga a parecchie ore fa.

Il corpo del giovane è stato trovato non lontano dal confine con il Veneto, in località Val dele Moneghe. Sul posto i carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per fare luce sull'episodio.