I trentini? Sono al momento 539.898 e vivono in 235.216 famiglie. Lo dice il report «La popolazione trentina per età al 1° gennaio 2018» dell’’Istituto di statistica della Provincia (Ispat) che presenta i dati del calcolo statistico della popolazione trentina residente, per età, sesso e comunità di valle, al 1° gennaio 2018.

Il calcolo della popolazione prende avvio dal Censimento della popolazione e registra nel tempo le entrate e le uscite, costituite, rispettivamente, dai nati e dagli iscritti, dai morti e dai cancellati. La popolazione residente, per sesso, comune ed età, è determinata dall’ISPAT, basandosi sulle informazioni desunte dalle anagrafi comunali, con la validazione finale dell’Istat. La popolazione riportata è definitiva.

La conoscenza della struttura per età della popolazione residente risulta di particolare importanza per effettuare analisi di tipo demografico e in generale per tutti coloro che basano le loro decisioni anche su aspetti demografici. I dati sono elaborati sia per classi quinquennali che per classi particolari di età (ad esempio, quelle scolastiche), in modo da fornire un supporto per la programmazione delle varie attività.

La struttura per età e sesso al 1° gennaio 2018 scaturisce da un complesso di fenomeni naturali (quali la natalità e la mortalità) e sociali, come i flussi migratori di iscrizione e cancellazione anagrafica, che si sono verificati negli ultimi cento anni. Un’immagine sintetica viene fornita dalla «piramide» per età, che riporta sull’asse delle ordinate l’età (in anni singoli) e sull’asse delle ascisse le frequenze dei maschi (a sinistra) e delle femmine (a destra), divergenti dal centro. Rispetto al profilo classico della piramide, che si verifica quando ci sono tanti giovani e pochi anziani, la forma attuale è «a punta di lancia»: la base, rappresentata dai giovani, è molto stretta mentre i cinquantenni sono decisamente numerosi.

Al 1° gennaio 2018 la popolazione residente risulta composta da 117.280 persone di 65 anni ed oltre (21,7%) e da 94.978 minorenni (17,6%) mentre i giovani fino a 14 anni sono il 14,5%. La popolazione in età attiva (15-64 anni) costituisce circa i due terzi del totale (63,8%).

L’indice di vecchiaia (calcolato rapportando percentualmente la popolazione anziana, di 65 anni e oltre, a quella giovane, fino a 14 anni) risulta lievemente superiore a quello dello scorso anno e si attesta sul valore di 149,7: in altri termini, ogni 100 giovani ci sono circa 150 anziani. A livello nazionale lo stesso indice è pari a 168,9 mentre nel Nord-est si colloca a quota 173,4.





L’età media complessiva è pari a 43,9 anni ed appare crescente nel tempo, sia per la maggior sopravvivenza dovuta al miglioramento delle condizioni di vita delle persone anziane sia per l’entità relativamente contenuta della natalità: distinta per sesso, è di 42,4 anni per i maschi e 45,3 anni per le femmine, confermando la maggior presenza delle donne nelle età più avanzate.

La componente femminile risulta dotata di maggior longevità. Alla nascita si registra una lieve superiorità numerica maschile: ogni 100 femmine nascono mediamente circa 106 maschi. In generale, nelle età giovani e in parte di quelle adulte la numerosità degli uomini è superiore a quella delle donne; con l’aumentare dell’età, appare prevalente la componente femminile in modo via via sempre più crescente. Intorno agli 87 anni per ogni uomo ci sono due donne e nelle età più anziane la numerosità della componente maschile diminuisce ancora.

In tutte le Comunità di valle si riscontra un innalzamento dell’età media rispetto all’anno precedente. La Comunità Rotaliana - Königsberg e il Comun General de Fascia risultano le aree più giovani del Trentino (con un’età media rispettivamente pari a 42,3 e 42,6 anni), seguite dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol (con un’età media di 42,9 anni). L’età media più elevata si registra nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, con un valore di 47,2 anni.

I dati statistici sono disponibili sul sito dell’ISPAT all’indirizzo www.statistica.provincia.tn.it