Momenti di apprensione poco prima delle 11.30 in via Torre Verde a Trento, dove un furgone ha preso fuoco.

Il veicolo era fermo al semaforo, pronto a svoltare verso piazza Sanzio quando altri automobilisti hanno segnalato alla conducente che del fumo stava salendo dal vano motore.

La donna è riuscita a scendere prima che si sviluppassero le fiamme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti. Grazie all'intervento anche della polizia locale, via Torre Verde è stata temporaneamente chiusa al traffico all'altezza di via Alfieri e di piazza Dante e contenstualemente sono state chiuse al traffico anche via Gazzoletti e il tratto finale di via Petrarca proprio per evitare che altri mezzi sopraggiungessero sul luogo in cui stavano operando i vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione, con l'allarme che è rientrato poco dopo le 12.