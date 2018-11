Bambini e ragazzi, tutti al Muse! Martedì 20 novembre, dalle 10 alle 19, il Museo delle Scienze di Trento chiama a raccolta bambini e giovani adolescenti, per una grande festa che celebra la Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.



Per tutta la giornata, il Museo si trasformerà in uno spazio aperto. MUSEO AMICO sarà una giornata interamente dedicata a bambini e ragazzi, con laboratori, attività creative, spettacoli teatrali, corner scientifici e micro conferenze dedicate.



«Un’occasione - spiega il Museo - di discussione e di approfondimento su un tema - quello dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - che rappresenta per tutti un’opportunità di crescita e di riflessione. Nel corso della mattinata le proposte saranno rivolte principalmente al pubblico dei più piccoli, per poi svilupparsi nel corso della giornata con tematiche e proposte maggiormente in linea con gli interessi degli adolescenti e dei giovani».



L’ingresso e la partecipazione alle attività saranno gratuiti.

I numeri della giornata si preannunciano importanti; oltre 50 fra realtà pubbliche e private che si occupano di giovani e di formazione porteranno la loro esperienza e le loro attività; più di 20 ragazzi degli istituti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, proporranno ai loro coetanei iniziative ideate e volute da loro stessi sui temi della scienza.



Oltre 30 stand dimostrativi di realtà sul territorio (pubbliche e private) proporranno e presenteranno buone pratiche rispetto all’educazione dei bambini e dei ragazzi; 8 microconferenze con presentazione di buone pratiche e testimonianze dirette di iniziative provinciali che hanno fatto e fanno la differenza nella crescita dei bambini e degli adolescenti; 1 incontro in forma di dialogo (con e per i ragazzi) sulle tematiche riferite a: l’identità e social media; il valore delle scelte in età adolescenziale riferita al percorso d’istruzione: cosa farò da grande; come le agenzie educative possono inserirsi nel percorso di crescita degli adolescenti.



GLI HIGHLIGHTS DELLA GIORNATA



Tra le molte proposte della giornata spicca la Festa dei bambini e dei teenager «Le 1000 e una di più» che si articola in tre momenti: al mattino sono in programma attività di coinvolgimento rivolte prevalentemente ai più piccoli e ai loro adulti accompagnatori, nel primo pomeriggio iniziative per i bambini delle scuole elementari e nel tardo pomeriggio per i ragazzi delle medie e delle superiori.

Le attività e i laboratori dedicati ai bambini e ai giovani sono proposte da parte delle agenzie educative del territorio e dei ragazzi delle scuole di secondo grado della città di Trento.



Tra le attività per i più piccoli, al mattino a partire dalle 10, lo spettacolo di scienza e arte «Storie di sabbia per i più piccoli», disegnare con la sabbia per i bambini dai 3 ai 6 anni a cura di Nadia Ischia.



Nel primo pomeriggio, dalle 14, spazio allo «Spettacolo fra cartomagia e matematica» a cura del prestigiatore professionista e studente in matematica Lorenzo Barban e della studentessa Carlotta Vielmo. Dopo aver ammirato diversi effetti classici della cartomagia basati su interessanti curiosità matematiche, sarà possibile approfondirne le basi matematiche in modo semplice e coinvolgente.



Nel tardo pomeriggio, attività di coinvolgimento e di animazione realizzate direttamente dai ragazzi del liceo scientifico Leonardo Da Vinci e del Liceo Linguistico Scholl, come ad esempio una «Escape Room» in cui, attraverso rompicapi e indovinelli ci si sente un po’ scienziati e un po’ investigatori, o la «Caccia al tesoro scientifica» durante la quale per accedere al nuovo indizio sarà necessario risolvere quiz e giochi di ruolo non banali.



Alle 18.30, spazio al «Dialogo: la parola ai giovani». Intervento a chiusura della giornata in cui i ragazzi dialogheranno insieme agli adulti su cosa significa essere giovani al giorno d’oggi. Sfide, riflessioni e provocazioni sul significato di essere teenager nella nostra contemporaneità. Interverranno Thomas Bocchimpani, uno dei cantanti che sono riusciti a guadagnarsi un posto nella rosa dei concorrenti del serale della sedicesima edizione di «Amici», in dialogo con Francesco Pisanu, ricercatore senior in area educativa per la Pat e attualmente responsabile dell’Ufficio per la Valutazione delle Politiche Scolastiche e con Ginevra Gottardi, studentessa dell’ultimo anno del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Trento, impegnata all’interno dei collettivi studenteschi delle scuole superiori e nelle iniziative del territorio che si propongono di dare fattivamente voce ai giovani tramite la loro partecipazione diretta.



Infine - per tutto il pomeriggio - «No teens no party», benvenuto dei giovani per i giovani attraverso interventi musicali, artistici, di escape room a tema scientifico e caccie al tesoro a firma teens.