Maltempo, parte la raccolta fondi

Con la causale «Calamità Trentino 2018» parte la campagna di comunicazione pubblicitaria per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla possibilità di fare un versamento volontario sul conto messo a disposizione dall’amministrazione provinciale per raccogliere risorse che saranno impiegate per contribuire a far ripartire il Trentino, dopo i disastri causati dal maltempo. La campagna vede una fotografia del disastro di Dimaro accostata a una immagine di alberi abbattuti.

Cittadini e lavoratori, imprese e associazioni di categoria potranno quindi contribuire ad una iniziativa che si affianca a tutte le altre azioni sviluppate in questi giorni dai vari soggetti coinvolti nell’emergenza maltempo.

Oltre al versamento sul conto che fa capo alla Provincia, sono allo studio anche alcune modalità di partecipazione alla ricostruzione donando il valore di alcune ore del proprio lavoro.

Oltre ai fondi che saranno messi a disposizione dalla Provincia e dallo Stato, ogni cittadino potrà quindi contribuire volontariamente con un versamento, che andrà effettuato, tramite bonifico, alla tesoreria della Provincia autonoma di Trento, con la causale «Calamità Trentino 2018».

Questo è l’IBAN sul quale fare il versamento: IT12S0200801820000003774828 Per i bonifici dall’estero: CODICE BIC: UNCRITMM.

Nella foto: il volantino pubblicitario della campagna.