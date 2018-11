Dopo i colpi in serie che nei giorni scorsi hanno interessato la zona della Cervara ed i sobborghi della collina di Trento, la polizia ha arrestato un giovane e denunciato altri due malviventi.

Tutti e tre, un ventenne albanese residente in Emilia ma domiciliato a Trento e due connazionali di 27 e 25 anni residenti in Alto Adige, sono finiti nei guai con l'accusa di ricettazione, mentre il ventenne è stato arresto anche per il possesso di documenti falsi.

Sono incappati in un controllo degli agenti delle volanti disposto dal questore Garramone, fermati nella zona nord del capoluogo alle 2 del mattino di sabato scorso a bordo di una Audi A3 carica di oggetti di valore rispetto al possesso dei quali non hanno saputo fornire adeguate giustificazioni.

Dopo essere stati condotti in questura per essere identificati, gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato anche gli oggetti in auto, alcuni dei quali sono stati subito riconosciuti dagli agenti come parte dei beni il cui furto era stato denunciato nei giorni precedenti. Scarpe, giacconi, piumini, giubboti, macchine fotografiche ed obiettivi, monete d'agento, servizi d'argenteria e altro ancora: gran parte degli oggetti sono già stati restituiti ai legittimi proprietari.