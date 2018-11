Era diventata famosa per aver affermato che la ripresa economica era causata dall'aumento dell'utilizzo dei condizionatori d'aria contro il caldo. Ora la parlamentare 5 Stelle Barbara Lezzi - ministro per il Sud del governo Conte - torna sul luogo del delitto, e lo fa in diretta sulla televisione La 7.

Il Movimento 5 Stelle ha infatti a presentato un disegno di legge che prevede l’istituzione di una commissione per controllare la divulgazione scientifica in Rai, che andrebbe verificata, dicono i grillini.

E nello spiegare il perché la ministra Barbara Lezzi ha regalato una perla scientifica: «La gente - ha detto - deve essere informata a 370 gradi». Guarda il video.