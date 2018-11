La giornata di disagi al traffico di Trento sta terminando nel peggiore dei modi: tangenziale praticamente bloccata in direzione Sud all'altezza del distributore Q8 Ovest.

Nell'incidente sono coinvolte una Panda che si è ribaltata, ed un furgone Opel bianco, i soccorsi sono già sul posto. Grave la situazione della viabilità: praticamente paralizzato il tratto fra l'immissione di via Brennero e il punto dell'incidente, forti rallentamenti anche sulla corsia opposta. La coda inizia praticamente dai Solteri, e per far defluire il traffico gli agenti stanno utilizzando il piazzale del distributore: tutti i veicoli devono quindi entrare fra le pompe e uscire subito dopo, a valle dell'incidente. Presenti sul posto due ambulanze, l'automedica e due mezzi dei Vigili del Fuoco.

La giornata era iniziata male: traffico intenso, pioggia e numerosi incidenti intorno alla città. Il primo si era verificato prima delle 8 sulla ss47, fra l'uscita di Cirè e quella di Civezzano, in direzione Trento. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, si trattava di un tamponamento e non ci sono feriti gravi. Ma la colonna di auto ferme partiva dal centro commerciale di Pergine fino a Cirè, con rallentamenti anche oltre verso Civezzano per un secondo scontro che si è verificato alla galleria dei Crozi. Anche in questo caso un tamponamento che ha coinvolto un camion. (FOTO PAOLO PEDROTTI)