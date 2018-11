Stavano cercando di pagare delle dosi di droga proponendo agli spacciatori capi di abbigliamento: i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Trento, sono stati incuriositi dall'atteggiamento quantomeno curioso di una coppia di giovani, che è stata così fermata e sottoposta ad accertamenti.



Sono bastati pochi istanti ai militari per capire che i prodotti di cui i due giovani erano in possesso erano stati rubati. Addosso avevano ancora le etichette e così nel giro di pochi minuti, grazie alle verifiche messe in atto da altri colleghi tramite la centrale del comando di via Barbacovi, si è potuto appurare come i capi di abbigliamento fossero stati rubati poco prima all'interno del punto vendita Ovs di viale Verona.



I due giovani, un ventitreenne ed una ventiduenne, entrambi italiani e residenti nel capoluogo, sono stati riconosciuti dai responsabili del punto vendita come autori del furto e per entrambi è così scattata la denuncia per il reato di furto aggravato in concorso. Sono stati arrestati e si trovano ora ai domiciliari in attesa di essere sottoposti a giudizio da parte dell'autorità giudiziaria.



La merce oltre alle etichette aveva ancora attaccato il prezzo: è stato così molto agevole per i militari dell'Arma stimare il valore della merce rubata, pari a poco più di duecento euro.