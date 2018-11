La strategia comunicativa del Ministro dell'Interno Salvini fa arrabbiare molti utenti questa volta.

Piovono le critiche mentre in un Italia devastata dal maltempo si contano le vittime e in Sicilia la situazione è di ora in ora più grave, Salvini si scatta una foto sorridente mentre parte per visitare le zone del Bellunese devastate da pioggia e vento.

Un sorriso che subito è stato criticato.

I commenti negativi si moltiplicano, da cittadini qualunque e da esponenti politiici dell'opposizione.

Tanto che il vicepremier ore dopo decide di rispondere, mentre sta per sorvolare le aree del Veneto colpite. E lo fa attaccando, niente scuse o spiegazioni, anzi ignora il fatto che moltissimi cittadini lo hanno criticato e se la prende con i soliti - professoroni, criticoni e giornalisti di sinistra -, alla fine il «Me ne frego» di rito.