In corso in questo momento la proclamazione dei risultati delle elezioni provinciali. Dal conteggio finale, escluso il leghista Savoi, entra al suo posto Gianluca Cavada. In mattinata il candidato presidente vincitore, Maurizio Fugatti, ha ufficialmente espresso la rinuncia alla carica di Sottosegretario alla Salute nel governo, e diventa quindi Presidente della Provincia.

I nuovi consiglieri sono:

Per la Lega Nord eletti Mirko Bisesti, Roberto Failoni, Roberto Paccher, Giulia Zanotelli, Devid Moranduzzo, Stefania Segnana, Mara Dalzocchio, Denis Paoli, Vanessa Cattoi, Alessia Ambrosi, Katia Rossato, Ivano Job, Gianluca Cavada.

Per Progetto Trentino, eletto Mario Tonina.

Per «Agire per il Trentino» eletto Claudio Cia.

Per l’Upt - Unione per il Trentino, Pietro Degodenz.

Per Civica Trentina: eletti Mattia Gottardi e Rodolfo Borga.

Per «Futura 2018», Paolo Ghezzi e Lucia Coppola.

Per il Partito Democratico, con Giorgio Tonini, sono eletti Alessandro Olivi, Alessandra Ferrari, Luca Zeni e Alessio Manica.

Per il Patt entrano Ugo Rossi, Michele Dallapiccola, Lorenzo Ossanna, Paola Demagri.

Per Autonomisti Popolari, Walter Kaswalder.

Per Forza Italia, entra Giorgio Leonardi.

Per Movimento 5 Stelle, con il candidato presidente Filippo Degasperi, entra Alex Marini.

Ecco il video della proclamazione ufficiale: