I Vigili del Fuoco di Canazei sono ancora al lavoro: il paese è stato gravemente colpito, invaso lunedì da una colata di fango che ha allagato cantine, negozi, attività commercial ie turistiche.

Oggi i Vigili del Fuoco hanno voluto ringraziare tutti e documentare il loro duro lavoro: «Un lunedì sera drammatico che non dimenticheremo mai, la forza della natura ha colpito profondamente il nostro territorio e i nostri cuori lasciando delle cicatrici indelebili nel tempo. Un pensiero va a tutte le persone che hanno subito danni alla propria abitazione al proprio albergo alla macelleria, in particolare un pensiero va al nostro vicecomandante “Beppe” e alla sua famiglia che hanno subito grossi danni alla propria abitazione e al ristorante».

Per gli «studafech», comunque, «In tutta questa catastrofe qualcosa di positivo c’è, c’è tutta una comunità che con i propri mezzi e ogni forza si è presentata ad Alba e sta lavorando duramente per riportare tutto alla normalità».

Quindi «Un ringraziamento va a tutti i nostri vigili che lunedì sera hanno lasciato le loro case e le loro famiglie per andare a portare soccorso e conforto alla comunità, vigili che sono ormai al lavoro da lunedì pomeriggio e continueranno per diversi giorni ancora, fortunatamente siamo supportati dai corpi di Campitello, Mazzin, Pozza, Vigo e Soraga, un distretto di Fassa molto unito!! Un ringraziamento a tutti i vigili dal Unione Vvf Distretto Mezzolombardo che ieri sono arrivati numerosi in nostro supporto!

Ringraziamento speciale va sicuramente all’ Associazione Croce Bianca Canazei Onlus che ci sta organizzando ottimi pasti. Che altro dire, GRAZIE di cuore a tutti quelli che ci sono vicini in questi giorni».